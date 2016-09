Jovem que matou ex-namorado durante sexo vai a júri popular e é condenada

O Tribunal do Júri condenou a jovem Vania Basílio Rocha a 13 anos de prisão por ter assassinado o ex-namorado Marcos Catanio Porto durante o ato sexual em Vilhena (RO). O julgamento foi marcado por declarações inéditas e polêmicas. Para o promotor, Vania alegou que levou a faca na bolsa até a casa da vítima por medida de segurança e que no local encontrou a calcinha de outra mulher, o que a deixou enciumada. Ao ouvir a sentença, feita pela juíza Liliane Pegoraro Bilharva, Vania fez cara de “furiosa” e não chorou. A defesa diz que vai recorrer da decisão.

Sordidez.

A ré, atualmente com 19 anos, chegou tribunal com aspecto abatido. Ela foi ouvida apenas pelo Ministério Público e pela própria defesa, pois a Justiça dispensou todas as testemunhas do caso. Ao ser questionada pela promotoria sobre o que teria ocorrido no dia do crime, a ré disse que os fatos ainda estão embaralhados em sua cabeça e chegou a chorar. Ela também contou que foi até a casa de Porto para uma despedida. Ao chegar à residência, ela conversou com o irmão do ex-namorado e depois foi para o quarto da vítima. Lá, Vania afirma ter encontrado a calcinha de outra mulher. Naquele momento, Marcos deitou na cama, ela tirou a blusa, a jogou no rosto do rapaz e em seguida pegou a faca. Segundo ela, a vítima chegou a dizer: “Você está louca, guria”.

A jovem relatou que deu o primeiro golpe de faca na clavícula do ex-namorado e depois na barriga, mas disse não se lembrar do resto da sequência dos fatos. Vania afirmou que desconfiava que o ex-namorado a traía e que já o tinha surpreendido com outra mulher. A informação sobre a calcinha de outra mulher é novidade no caso. Até então, a acusada declarava que teria ido na casa apenas para se despedir, mas nesta quinta contou à juíza que o fato de ter visto peças íntimas de outra mulher na casa a deixou com ciúmes, o que motivou o crime. Ela negou que tivesse ido à residência apenas para matar o ex.

Em outra versão, Vania falou sobre o volume do som no momento em que ela matou Porto. Em dezembro, quando havia sido presa, ela declarou que aumentou a música de propósito, para ninguém ouvir os gritos de socorro. Diante do júri, afirmou que o ex-namorado foi quem pediu para ela colocar o som mais alto. Sobre a faca que carregava na bolsa, a ré contou que andava com um objeto cortante por questões de segurança e que naquele dia não havia encontrado o canivete que carregava de costume. Por isso, pegou uma faca de cozinha e a levou consigo.

Perfil violento.

Laudos periciais apontaram que Vania tem um perfil violento, sociopata, mas que isto não é corriqueiro de todas as pessoas com diagnóstico de sociopatia. Os psicólogos também chegaram à conclusão de que ela não consegue obedecer ordens, não tem capacidade de demonstrar culpa e aprender com as experiências. Exames também comprovaram que ela é manipuladora e tenta criar histórias para passar a outras pessoas uma responsabilidade do fato. Procurado, o defensor público que a representa, George Barreto Filho, diz que vai recorrer da decisão do caso. Após a sentença, ela foi levada de volta ao presídio feminino de Vilhena, onde está presa desde dezembro de 2015.

Confissão.

Hora depois de ser presa, em dezembro de 2015, Vania deu uma entrevista em que confessou o crime. “Eu tapei o olho dele. Aí, peguei a faca e meti nele. Ele reagiu e veio para cima de mim e eu fui para cima dele também. Eu enforquei ele e, aí, comecei a meter [facadas] em outras partes do corpo dele. Daí, ele gritou socorro e a porta estava trancada. O irmão dele quebrou a janela. Quando o irmão dele entrou, ele já estava quase morrendo. Fiquei olhando olho no olho até ele morrer”, narrou Vania. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Porto levou 11 facadas, no pescoço, abdômen, braços, mão e pernas. Segundo um croqui divulgado pela Polícia Civil, a perfuração de faca no pescoço foi a que causou a morte do rapaz. (AG)

