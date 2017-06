A manicure Lúbia Camilla Pinheiro Gorgete, de 26 anos, acusada de fazer parte de uma quadrilha de roubo a bancos em Mato Grosso, foi presa pela segunda vez. Lúbia, que recebia o benefício do Bolsa Família, foi presa em 4 de maio, durante a Operação Luxus, da Polícia Civil, que investigou assaltantes de bancos que ostentavam com fotos nas redes sociais as viagens e outros gastos com o dinheiro dos roubos.

