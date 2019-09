Começa hoje julgamento de homem que tentou assassinar Bárbara Penna

Começou nesta terça-feira (3) o julgamento de João Guatimozin Moojen Neto, 28 anos, pela tentativa de homicídio de Bárbara Penna de Moraes Souza, hoje com 25, da morte dos dois filhos do casal, um bebê de três meses e uma menina de dois anos, bem como do vizinho das vítimas, Mário Ênio Pagliarini, que morreu aos 79 anos tentando salvar Bárbara e as crianças. O crime ocorreu em 2013. A acusação será realizada pelo promotor de Justiça do Tribunal do Júri, José Eduardo Coelho Corsini. A sessão de julgamento ocorre na 3ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Alegre. Barbara chegou ao fórum às 9h, acompanhada pelo advogado. À imprensa, ela falou sobre a expectativa pelo julgamento.

“Serão os dois dias mais longos da minha vida. É algo marcado na minha pele e na minha vida — disse a mulher, que foi agredida, queimada e jogada pela janela do seu apartamento e precisou passar por 230 cirurgias reparadoras nos últimos anos. O advogado Manoel Castanheira, que acompanhava Barbara, participará do julgamento como assistente de acusação. Afirmou que não há estratégia. “Viemos mais do que pedir justiça. Viemos pedir um desfecho desse caso”, afirmou.

Após a sentença, Moojen Neto pode responder por homicídio qualificado tentado (emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima) de Bárbara e pelos três homicídios qualificados consumados, das crianças e do idoso, com as mesmas qualificadoras. São agravantes, ainda, o crime praticado contra a mulher, contra pessoas menores de 14 anos e maior de 60 anos.

Lembre do caso

Em 2013, João Guatimozin Moojen Neto, à época com 22 anos, teria espalhado álcool no apartamento e sobre o corpo da companheira, Bárbara Penna, riscado um fósforo e iniciado o incêndio no imóvel.

Os dois filhos do casal — uma menina de dois anos e um menino de três meses — morreram. Um vizinho, Mário Ênio Pagliarini, 76 anos, também morreu, sufocado pela fumaça no corredor do prédio.