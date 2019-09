Jovem reconhece seguranças que o torturaram em supermercado em SP

O adolescente que foi torturado em um supermercado, na Vila Joaniza, Zona Sul de São Paulo, reconheceu nesta segunda-feira (09), os dois seguranças que praticaram o crime contra ele. O reconhecimento aconteceu no 80º Distrito Policial de São Paulo. Os seguranças estavam presos temporariamente e serão indiciados pelo crime de tortura.

O inquérito sobre o caso foi instaurado após imagens em que o rapaz, de 17 anos, aparece sendo chicoteado foram publicadas nas redes sociais. No vídeo, o adolescente está nu e amordaçado, enquanto apanha e é ameaçado pelos seguranças.

O rapaz prestou depoimento na última segunda (02) dizendo não se lembrar do dia em que o fato ocorreu, apenas de que foi em agosto. O jovem confessou aos policiais que havia pego uma barra de chocolate e tentado sair do supermercado sem pagar, quando foi abordado pelos seguranças, que o levaram para uma área fechada nos fundos do estabelecimento.

A tortura é considerada crime hediondo e ocorre quando alguém é submetido, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. A Lei 9.455, de 1997, prevê pena de dois a oito anos de prisão para quem cometer esse tipo de crime.

