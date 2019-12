Brasil Jovem salva criança de ataque de pit bull. Assista ao vídeo

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

O caso aconteceu no Rio de Janeiro Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O jovem Patrick do Céu, de 20 anos, salvou um menino de 5 anos que foi atacado por um pit bull na Zona Norte do Rio de Janeiro. O rapaz conseguiu tirar a criança da boca do cachorro e colocá-la no teto de um carro.

Logo em seguida, como mostram imagens impressionantes registradas por câmeras de segurança, o cachorro atacou Patrick, que depois conseguiu fugir e também foi para cima do veículo.

O jovem e a criança sofreram apenas alguns ferimentos. O cachorro foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros. O dono do animal ainda não foi encontrado. O caso aconteceu na semana passada e tem causado grande repercussão nas redes sociais.

Patrick é vizinho do menino atacado pelo pitbull. A criança estava com a babá quando foi alvo do cachorro. A mulher contou que o cão começou a ficar agressivo quando viu crianças brincando de patinete. A babá, que machucou o braço após o ataque, se protegeu ao ver que o menino estava seguro em cima do carro.

“Não sou herói, longe disso. Quando vi o que estava acontecendo, só consegui pensar na Lara [filha do jovem]. Fiz por aquele menino o que eu faria por ela. Não pensei em mim em nenhum momento, só queria fazer com que ele ficasse seguro. Agi por instinto”, disse Patrick.

Veja como foi o ataque:

