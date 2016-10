Jovem se arrepende e tenta tirar mulher da cadeia após denunciá-la por ter roubado comida em sua geladeira

Uma mulher desempregada, de 44 anos, foi presa após furtar comida da geladeira de uma casa. O flagrante foi feito após o dono do imóvel chegar e presenciar o crime. Após denunciá-la à polícia, a vítima se arrependeu e foi até a delegacia para tentar retirar a queixa e soltar a suspeita do presídio feminino.

“Fiquei com peso na consciência. Eu sei que é um erro o ato dela, mas a pessoa ficar encarcerada por causa disso é complicado”, disse o jovem de 20 anos, que prefere não se identificar. “Vi que a porta dos fundos estava arrombada quando cheguei em casa e dei de cara com ela. Ela estava carregando apenas mantimentos, não levava objetos de valor consigo. Tentei manter a calma e chamei a viatura de polícia. Nesse intervalo, ela correu”, contou.

Depois da prisão da mulher, o rapaz disse que ficou pensando sobre tudo que havia acontecido. “Bateu uma dó, peso na consciência. Os vizinhos me falaram que ela já invadiu outras casas, mas sempre com a intenção de pegar comida. Na minha casa tinha celular, tablet, tudo na visão dela, mas ela não pegou. Para você querer ajudar alguém tem que se colocar no lugar. Vou tentar ficar na delegacia e fazer o que posso.”

Conforme um escrivão da delegacia, a queixa por furto não pode ser retirada. “Depois de registrado, não há como você retirar o boletim desse tipo de crime”, informou. O caso aconteceu em Chupinguaia (RO).

Comentários