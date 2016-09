Jovem sem carteira de habilitação morre em acidente na BR-116

Um jovem de 18 anos morreu, na madrugada deste sábado (10), em um acidente no quilômetro 121 da BR-116, em São Marcos, no Nordeste do Estado. Ele não tinha carteira de habilitação, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Por volta das 4h, o Corsa que a vítima conduzia saiu da pista e bateu contra uma árvore. O carro tem placas de Caxias do Sul.

