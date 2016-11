Jovem sobrevive após amiga atirar acidentalmente na cabeça dela

Uma jovem de 29 anos foi atingida acidentalmente na cabeça ao deixar um evento de armas. A jovem sobreviveu e está se recuperando do acidente.

Segundo a polícia, Alyssa Glosson estava com o marido, William Glosson, e a amiga Lasonya Judd. William comprou duas pistolas no evento, sendo uma igual a que ele já tinha. Dentro do carro, William entregou para Lasonya, que estava no banco de trás, sua arma pessoal e uma das armas descarregadas que ele tinha acabado de comprar. “William disse: ‘Olhe para isso’. E de uma forma ou de outra, quando ela pegou a arma, ela disparou”, contou o xerife responsável pelo caso.

William ligou para a emergência e contou que sua mulher tinha sido atingida por uma arma disparada acidentalmente pela amiga. Alyssa foi levada para um hospital, onde ela foi tratada e posteriormente liberada.

O incidente aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

