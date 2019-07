Jovem suspeito de matar a tiros adolescente de 14 anos em Alvorada é apreendido

Nesta segunda-feira (1º), a Brigada Militar (BM) apreendeu um adolescente, de 16 anos, suspeito de matar Marjana Bittencourt, de 14 anos, no Bairro Formoza, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a BM, após denúncias anônimas, os policiais iniciaram o patrulhamento do bairro. O suspeito foi abordado por volta das 18h, perto do local onde ocorreu o crime. Com ele, foram apreendidas munições e um revólver. Na casa do suspeito, a polícia fez buscas e encontrou drogas. À polícia, ele teria dito que a arma apreendida foi usada para matar a adolescente.

