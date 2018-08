Um passageiro embarcou em um trem na Áustria com um cavalo, de acordo com fotos tiradas por viajantes e postadas nas redes sociais pela companhia ferroviária nacional austríaca (ÖBB). As imagens mostram um jovem com um chapéu de abas largas, que segura o cavalo na plataforma entre dois vagões de passageiros, o que causou surpresa entre os demais passageiros.