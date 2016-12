Jovem vibra com videogame de Natal, é “atacado” por gato e faz sucesso em vídeo

O jovem Andrew Woodward, de Macon, na Geórgia (EUA), se tornou uma celebridade instantânea das redes sociais por um motivo muito doloroso. Um vídeo postado por sua amiga Jessica Freeman mostra o momento em que Andrew abre de forma entusiasmada um embrulho de Natal e descobre que ganhou um videogame.

“Eu ganhei um PlayStation! Ganhei um PlayStation de Natal!”, grita o rapaz, quando, repentinamente, um gato sobe em seu pescoço e o ataca. Em menos de 24h, o vídeo já conta com quase 55 milhões de visualizações.

Jessica não somente publicou em seu Facebook o registro do susto que Andrew tomou, como também imagens do estrago. “Ei, pessoal, isso é alegria pura. E também terror. Feliz Natal! Isso acabou numa ida ao médico e em alguns pontos. Nós o amamos e torcemos para que se recupere. É apenas divertido rir com seus melhores amigos”, escreveu a amiga de Andrew.

Jessica chegou a ser criticada inicialmente. Alguns internautas levantaram a suspeita de que alguém poderia ter provocado o gato anteriormente, por exemplo. Diante de alguns comentários mais pesados, a amiga de Andrew atualizou seu post com algumas explicações.

“O gato vive numa boa casa. Ele é um idiota. Sério. Esta não é a única pessoa que ele atacou. Ele não foi ‘provocado’. Um adulto estava excessivamente animado e o gato atravessou a sala. Você pode vê-lo calmamente planejando seu ataque. Além disso, ele não é meu. Não tenho razão para mentir”, escreveu a jovem, reafirmando que tanto Andrew como o gatinho estão (e se dão) bem).

Assista abaixo ao vídeo:

Comentários