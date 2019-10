Jovens cientistas de 21 países se reúnem nesta semana em Novo Hamburgo

A partir desta terça-feira, representantes de todo o Brasil e de outros 20 países participam da 34ª Mostratec (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia) em Novo Hamburgo. Serão dois dias de atividades no Centro de Eventos e Negócios da Fenac, das 13h30min às 21h, reunindo jovens do México, Estados Unidos, Colômbia, Itália, Rússia e Tunísia, dentre outros.

Organizada pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha e com entrada gratuita para o público, o evento é considerado o maior do gênero na América Latina. A programação abrange, ainda, atrações paralelas como a Mostratec Júnior, Siet (Seminário Internacional de Educação Tecnológica), Corrida Aspeur/Feevale/Sesc, Festival Maker Mostratec de Robótica e Jogos Mostratec.

Ao todo, 755 projetos estão inscritos, incluindo 420 de Ensino Médio e Ensino Técnico na Mostratec e outros 335 de Ensino Fundamental e Ensino Infantil na Mostratec Júnior (263 e 72, respectivamente). Os prêmios e incentivos educacionais, estimados em mais de R$ 1 milhão, são oferecidos por 36 organizações.

Dentre essas instituições apoiadoras estão a Unesco (Conselho das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), Assembleia Legislativa do Rio Grande do Su, a prefeitura e a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, a Marinha do Brasil, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Sintec-RS, Corsan, Feevale, Unisinos, Faccat, Univates, Ulbra, UniRitter Universidade La Salle e outras empresas.

História

Em 1977, por iniciativa do professor Alberto Dal Molin Filho foi proposta a ideia para a realização de uma feira de ciências da Fundação Liberato ao então diretor Orlando Razzera. Após a aprovação de um projeto, em 1978 foi realizada a 1ª Feicit (Feira de Ciência e Tecnologia com a apresentação de 277 projetos.

A Feicit se configurou como feira estadual em 1985, passando a ser denominada Mostratec. A participação cada vez maior de projetos de escolas de todo Estado contribuiu para ampliar a visibilidade dos trabalhos e da própria instituição.

Em 1993, visando contemplar escolas técnicas do Brasil interessadas em demonstrar o resultado dos projetos desenvolvidos em sala de aula, a Mostra assumiu um caráter nacional. Já no ano seguinte, o evento começou a receber trabalhos de outros países, projetando-se como um dos principais eventos educacionais do País.

A partir de 2009, a Mostratec deixou de acontecer nas dependências da Fundação Liberato. A Fenac, pertencente à prefeitura de Novo Hamburgo, começou a abrigar a mostra, oferecendo maior estrutura e visibilidade aos projetos dos alunos. Empresas e Universidades da região, além de apoiar, participam de forma ativa e presencial aumentando a troca de experiêncis entre estudantes e profissionais nacionais e internacionais.

Em 2011, foi a vez da Mostratec Júnior abrir espaço para trabalhos desenvolvidos por alunos do ensino fundamental da cidade do Vale do Sinos. Em 2014, além dos trabalhos do ensino médio, profissional e fundamental, os alunos da Educação Infantil também apresentaram as pesquisas científicas realizadas nas escolas.

Na edição mais recente, de 2018, mais de 750 trabalhos desenvolvidos por alunos a partir dos 4 anos de idade foram inscritos. “A Mostratec, por sua trajetória de vários anos de dedicação à pesquisa, inspira e transfere conhecimento para muitas instituições na organização de diversas feiras escolares, regionais e nacionais, contribuindo para a formação de pesquisadores e profissionais com capacidade de inovar e propor soluções”, enaltece o site oficial do evento.

(Marcello Campos)