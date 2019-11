A produção fotográfica de seis jovens atendidos pela Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo) pode ser conferida até o dia 5 de dezembro em uma galeria de exposições do Memorial do Judiciário, no Palácio da Justiça em Porto Alegre (Praça da Matriz). São 40 imagens que também renderam um fotolivro, um conjunto de cinco postais, um minidocumentário e um “clip” animado.