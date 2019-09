Jovens de comunidade do RJ entregam cartilha para orientar PMs em dia de operações

Uma cartilha para orientar a ação da polícia em dias de operações na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, foi entregue nesta sexta-feira (27) por jovens da comunidade. O Documento rebate uma outra cartilha anunciada pelo governador Wilson Witzel (PSC). Segundo Witzel, moradores de favelas receberão dicas de como agir em dia de confronto.

Eles têm entre 11 e 15 anos e fazem parte do Projeto Uerê. Ao todo, os jovens fizeram 17 sugestões:

1) Formar uma polícia inteligente e estratégica;

2) Respeitar a constituição;

3) As forças policias têm que conhecer e respeitar as lei como o ECA;

4) Respeitar o ir e vir das populações;

5) Não permitir que as casas sejam invadidas sem mandado;

6) Não permitir que bens materiais sejam roubados ou destruídos dentro das moradias em operações;

7)Não deve roubar os produtos das lojas;

8) Evitar operações na entrada e saída das escolas;

9) Não permitir que policiais quebrem os carros dos moradores com o cano dos fuzis;

10) Não parar todos os jovens para averiguação como se todos fossem marginais;

11) Não xingar e nem bater nos moradores;

12) Não ter preconceito com as pessoas por sua cor;

13) Não mandar helicópteros atirar aleatoriamente;

14) Respeitar os policiais não os colocando como alvos;

15) Não deixar o caveirão intimidar pessoas por onde passa;

16) Não forjar situações colocando armas nas mãos de moradores baleados;

17) Não mudar corpos de lugar para despistar a perícia.

