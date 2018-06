País quer cobrar imposto sobre casamentos

O pequeno reino africano de ex-Suazilândia, que agora se chama eSwatini, quer cobrar imposto sobre os casamentos com estrangeiro a fim de limitar a imigração. O anúncio foi criticado por associações de defesa das mulheres. O projeto de lei prevê que os súditos do rei Mswati que desejem se casar com cidadãos de outro país terão que pagar 30.000 lilangeni, cerca de R$ 8.500.

