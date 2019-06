Jovens do Inter serão integrados aos treinamentos do Brasil em Porto Alegre

*Valéria Possamai

Dois jogadores do Inter foram convocados pelo técnico Tite para integrar os treinamentos da Seleção Brasileira, em Porto Alegre. Trata-se do lateral-direito Heitor e o meio-campo José Aldo que estarão nos trabalhos do grupo, nos dias 7 e 8 de junho. No domingo (8), o Beira-Rio sedia o amistoso entre Brasil e Honduras.

Heitor tem 18 anos, é natural de Pelotas e está no Inter desde 2017. O lateral-direito é oriundo do Progresso (RS), mesmo clube que revelou Taison e Rodrigo Dourado e está no grupo principal do Inter desde janeiro de 2019.

José Aldo tem 20 anos e está no colorado desde abril de 2018. Veio oriundo do Palmeiras. Natural de Surubim (PE), está emprestado ao Inter até o final de 2019 e foi integrado aos profissionais no mês de maio.

Neymar está fora da Copa América após lesionar tornozelo

Confira a programação do Brasil em Porto Alegre:

Quinta (06) – Folga, com voo para Porto Alegre, às 14h45.

Sexta (07) – Treino no CT Luiz Carvalho (Grêmio), a partir das 15h30.

Sábado (08) – Treino no Beira-Rio, a partir das 16h.

Domingo (09) – Jogo: Brasil x Honduras, 16h, no Beira-Rio.

Ingressos Brasil x Honduras

Venda de ingressos para Brasil x Honduras em Porto Alegre já está disponível

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: