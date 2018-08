Jovens do Projeto Pescar Unicred espalham amor no dia do aniversário da cooperativa

No último dia 31, em que a Unicred Porto Alegre, cooperativa do sistema Unicred RS, completou 28 anos de história e serviços prestados à população, foi realizado um “Dia Solidário”. A ação ocorreu com os alunos do Projeto Pescar, que colocaram a “mão na massa” e fizeram um sopão, que foi distribuído para moradores de rua do bairro Santana, em Porto Alegre, no entorno da Casa Amarela, Sede Administrativa da instituição.

A ideia surgiu através da vontade dos estudantes em contribuir com pessoas que necessitam de alimento e estão em situação de vulnerabilidade social. A partir disso, a turma realizou a produção de bandanas e lenços para vender e arrecadar verba para comprar os mantimentos.

A Educadora Social da Unicred Porto Alegre, Nara Lopes Santos, salienta a importância deste tipo iniciativa. “Essa atividade foi uma oportunidade de comemorar o aniversário da Unicred Porto Alegre. Para mim, foi uma grande alegria ver que os nossos jovens estão engajados e motivados a fazer a diferença na vida das pessoas, com atitudes simples e resultados imensamente gratificantes”, afirma.

