Jovens presas com 75 milhões de reais em cocaína em um navio viajaram por nove países diferentes nos últimos três meses, esbanjando uma vida de luxo

As duas jovens canadenses presas após tentarem levar para Sydney, na Austrália, cerca de 75 milhões de reais em cocaína dentro de um navio cruzeiro, viajaram por nove países diferentes nos últimos três meses. Melina Roberge, de 22 anos, e Isabelle Lagacé, de 28, passaram, juntas, pela Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Bermudas, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Polinésia Francesa. Parte desses países foram visitados quando as jovens estavam a bordo do luxuoso cruzeiro Sea Princess.

Isabelle e Melina foram presas no último fim de semana com o comparsa Andre Tamine, de 63 anos. Eles levavam consigo cerca de 95 quilos da droga escondidos numa mala. Todos vão responder por “importação comercial de droga”. A prisão do grupo foi feita com a ajuda de cães farejadores, que procuraram drogas nas cabines do navio. (AG)

