Jovens terÃ£o testes de HIV no bairro Bom Jesus e na RedenÃ§Ã£o em Porto Alegre

A unidade móvel do projeto Fique Sabendo Jovem estará em duas regiões de Porto Alegre neste final de semana, com testes de HIV ao público na faixa dos 15 aos 29 anos para marcar o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro.

Neste sábado (10), o atendimento será das 15h às 19h, na rua Marta Costa Franzen, 110, no centro comunitário do bairro Bom Jesus. Já no domingo (11), o veículo estaciona no Parque Farroupilha (Redenção), das 16h às 20h, em frente do Monumento ao Expedicionário. Com segurança e privacidade, o resultado sai em apenas 30 minutos. Em caso de chuva, as ações serão canceladas.

O objetivo é ampliar o número de testes voluntários e a prevenção, com o uso de preservativo, além de aumentar o encaminhamento para tratamento e a retenção, para que o jovem diagnosticado reagente ao HIV comece o tratamento o quanto antes e não abandone o uso da medicação antirretroviral, necessária para a manutenção da qualidade de vida.

Unidade móvel

A ação busca reduzir as taxas de casos de aids em Porto Alegre, capital brasileira e cidade com os mais altos índices de detecção nos últimos dez anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde, com taxa média de 95,20 casos por 100 mil habitantes na séria histórica de 2005 a 2015.

Nos últimos cinco anos, porém, as incidências apresentam queda, principalmente em 2015, o que pode ser observado nos números da Secretaria Municipal de Saúde, pela Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde, com 74,21 casos por 100 mil habitantes, comparativamente a 2014, quando a taxa foi de 90,9 casos por 100 mil habitantes.

O total acumulado de casos é de 28.497 – até 30 de junho de 2016 –, sendo que, destes, 96,3% dos casos em adultos e 3,7% em crianças menores de 13 anos. O coeficiente de mortalidade também apresenta tendência de queda, passando de 32,21 por 100 mil habitantes, em 2011, para 24,12, em 2015.

