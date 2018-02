De 2009 a 2016, o Judiciário federal estabeleceu novos parâmetros de gastos para pagamentos de auxílios e benefícios, e custeio administrativo dos seus órgãos vinculados. Dados obtidos pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira do Congresso Nacional apontam que, no período, o gasto com benefícios disparou 144,44%.

Deixe seu comentário: