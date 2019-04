O judô paralímpico brasileiro esteve em seis pódios neste fim de semana, no Aberto da Alemanha. Entre as medalhas que os nove atletas brasileiros conquistaram estão três de ouro, duas de prata, e uma de bronze. Subiram ao topo do pódio as judocas Lúcia Araújo (-57kg), Alana Maldonado (-70kg) e Meg Emmerich (+70kg), que também foi premiada na eleição de melhor atleta da competição.

