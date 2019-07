Judoca gaúcha Mayra Aguiar conquista ouro em Budapeste e vira líder do ranking mundial de judô

O Rio Grande do Sul pode celebrar: tem uma atleta no topo do ranking mundial de judô. Mayra Aguiar foi medalha de ouro no Grand Prix de Budapeste, na Hungria, na categoria meio-pesado (78kg). Com isso, a gaúcha garantiu a liderança entre os judocas internacionalmente.

Após derrotar a chinesa Fei Chen, por waza-ari; a portuguesa Patrícia Sampaio, por ippon, e a cubana Kaliema Antomarchi, também por ippon; ela disputou a final do GP com a japonesa Ruika Sato. Já no golden score, Mayra conseguiu que a adversária cometesse o terceiro shidô, e fosse desclassificada.

Também trouxeram medalhas para o Brasil Rafaela Silva (ouro nos 57kg); Ketleyn Quadros (prata nos 63kg) e João Pedro Macedo (prata nos 81kg).

O próximo desafio de Mayra Aguiar é nos Jogos Pan-Americanos de Lima, que iniciam no dia 26 de julho. Na competição, ela já possui duas pratas e um bronze.

