Judoca paranaense é encontrado morto dentro de piscina

O judoca paranaense que integrava a seleção sub-21 brasileira, Gabriel Schlichuta Adriano, foi encontrado morto dentro de uma piscina em um condomínio no bairro Tingui, em Curitiba, nesse domingo (08). De acordo com o presidente da Federação Paranaense de Judô onde Gabriel treinava, Luiz Hiwashita, familiarem deram falta do jovem e quando foram ver ele já estava morto no fundo da piscina. Gabriel tinha 20 anos e havia conquistado títulos estaduais, além de ter sido campeão brasileiro no ano de 2016. A Polícia Civil está investigando o caso.

Confira a nota de pesar da Federação:

Informamos com pesar o falecimento do atleta da Sociedade Morgenau Gabriel Adriano nascido em 26/08/1999 e falecido na data de hoje 08/09/2019. Sua morte nos deixou muito surpresos, mas esperamos que ele possa estar em um lugar melhor.

O judoca fez parte das seleções brasileiras de Base e, em 2016, foi bronze no Campeonato Pan-Americano Sub-18 e campeão sul-americano sub-18 no peso Leve (73kg), além de figurar no pódio de diversas competições estaduais e nacionais.

Agradecemos a todas as mensagens de conforto recebidas até agora. Elas só mostram o quanto era querido por todos, com seu profissionalismo, inteligência, amizade e grande atleta. Devemos sempre lembrá-lo(a) com alegria, gratidão e muita saudade.

Velório – 09/09

Capela Vaticano, Av. Desembargador Hugo Simas, 26, Bom Retiro – Curitiba-PR / 2h às 14h

Sepultamento – 09/09

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Rua Domingos Marine, 185 – Colombo-PR / 16h

