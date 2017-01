A Justiça do Distrito Federal absolveu, em decisão recente, o decorador e policial militar licenciado Chrisanto Lopes Galvão Netto em uma ação por estelionato, relacionada a um contrato não cumprido para uma festa de casamento em 2015. Segundo o juiz, não é possível comprovar que o réu tenha agido de má-fé, com conhecimento prévio de que não poderia realizar os serviços. Da decisão cabe recurso.

Ao todo, Galvão Netto responde a 21 ações penais na Justiça local, suspeito dedar calote em noivas, descumprir contratos de decoração das festas e fugir com o dinheiro para a França. Em mensagem a uma amiga, na época, ele disse que não tinha aplicado golpe e “estava falido”.

O processo julgado faz referência a uma festa de casamento que aconteceria em fevereiro de 2015. Segundo a ação do MP, Galvão Netto simulou a contratação de serviços para decorar a igreja e o salão de festas, e ofereceu descontos em troca do pagamento de 23 mil reais à vista. O serviço não foi prestado.

Ainda de acordo com o MP, quando fez o acordo, Galvão Netto já tinha dívidas com fornecedores e “títulos protestados na praça”. Três meses após o “calote”, segundo o processo, a noiva foi informada de que o decorador teria agido de modo similar com outros clientes, sem devolver o dinheiro ou prestar esclarecimentos.