Juiz americano declara nulo por falta de veredito o processo contra Bill Cosby

Nesse processo o comediante é acusado de agredir sexualmente Andrea Constand em sua mansão nos arredores da Filadélfia, no começo de 2004. Cosby afirmou que os atos foram consensuais.

Nos últimos anos, cerca de 60 mulheres acusaram Cosby de assediá-las sexualmente, mas só no caso de Constand os crimes não prescreveram. As acusações encerraram definitivamente a longa carreira do artista, conhecido como o “Papai da América” por seu papel no sucesso da televisão dos anos 1980 “The Cosby Show” (1984-1992), onde interpretava um simpático ginecologista pai de quatro filhos.

Os jurados, que passaram 53 horas debatendo se Cosby era culpado ou inocente, informaram o juiz do condado de Montgomery, Steven O’Neill, que não podiam chegar a um veredicto unânime. Para chegar a um veredicto, a Justiça americana requer que a decisão seja unânime.

Caso ocorra impasse (“deadlock”, em inglês), a lei da Pensilvânia, onde se celebra o julgamento, permite ao juiz ordenar ao júri que prossiga com suas discussões, sem dar um prazo determinado para a decisão, mas também anular o julgamento se o júri não conseguir chegar a um acordo sobre um veredicto.

Para o ator americano, que enfrenta mais 10 processos cíveis, esse resultado é uma vitória que lhe evitou uma condenação a até 30 anos de prisão. Cosby não fez comentários após o anúncio da anulação do processo. Ele permanece em liberdade condicional.

A promotoria já anunciou que irá pedir um novo julgamento, mas a acusação terá perdido muita força, diante de um idoso que comemorará 80 anos em 12 de julho. (AG)