O árbitro que irá apitar o confronto do Brasil contra a Sérvia, na quarta-feira, será o iraniano Alireza Faghani. Faghani traz boas recordações para o Brasil. Foi o iraniano quem apitou a final do futebol masculino nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a Seleção enfrentou a Alemanha e faturou o título inédito nos pênaltis, graças à cobrança de Neymar.

