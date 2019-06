Juiz deve marcar julgamento da Kiss assim que receber decisão do STJ

Em informações prestadas nesta quarta-feira (19) pelo juiz Ulysses Fonseca Louzada, titular da 1ª Vara Criminal de Santa Maria; foi informado que, assim que este receber o comunicado oficial sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça no caso Kiss, será marcada a data do julgamento dos réus. Isso deve ocorrer entre 15 e 20 dias.

A Sexta Turma do STJ decidiu que os quatro acusados no processo relacionado ao incêndio na boate devem ir a júri popular. A decisão adere ao recurso do Ministério Público e da associação dos familiares das vítimas.

