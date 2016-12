Juiz federal dos EUA ordena recontagem dos votos da eleição presidencial no Estado do Michigan

Um juiz federal ordenou que a recontagem dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos em Michigan comece ao meio-dia desta segunda-feira (05) e instruiu o Estado a encerrar o processo até o prazo federal de 13 de dezembro.

O secretário de Justiça de Michigan, Bill Schuette, que é republicano, entrou com uma ação na sexta-feira para deter a recontagem solicitada em seu Estado, no qual Trump venceu com uma margem de cerca de 10.700 votos. A recontagem do Wisconsin começou no final da semana passada.