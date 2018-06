Meios de comunicação só devem indenizar quem se sentir ofendido por suas publicações se “extrapolarem a pauta do interesse social e da verdade dos fatos”. Com esse entendimento, o juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, do 7º Juizado Especial Cível de Brasília, disse que não houve dano moral em textos da revista Veja sobre a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).

