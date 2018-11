Juiz santa-mariense poderá substituir Sérgio Moro

Com a saída do juiz Sérgio Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba para assumir o cargo de ministro da Justiça em janeiro, o seu substituto poderá ser Loraci Flores de Lima, o oitavo mais antigo da 4ª Região, e atual juiz titular da 3ª Vara Federal de Santa Maria, que foi responsável pela Operação Rodin, que apurou desvios no Detran gaúcho. O primeiro juiz federal da lista é Luiz Antônio Bonat, da 21ª Vara Federal de Curitiba. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tão logo confirme a vacância, deverá publicar um edital para remoção de algum juiz interessado em assumir a 13ª Vara Federal.

Bolsonaro acertou na mosca

A chiadeira do preso Lula, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do ex-ministro da Justiça de Dilma Rousseff José Eduardo Cardozo e da própria Dilma Rousseff contra a indicação do juiz Sérgio Moro para o cargo de superministro da Justiça, com a missão de combater a corrupção e o crime, demonstra que a decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro foi acertada.

Elogio do ministro Fux

Único juiz de carreira no STF, o ministro Luiz Fux disse ontem que o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava-Jato, é um ‘excelente nome’ para comandar o superministério da Justiça no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. “A sua escolha foi a que a sociedade brasileira faria, se consultada”.

Justiça em debate na Federasul

Com os temas ligados à Justiça e ação do judiciário, o “Tá na Mesa” da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) promove na próxima quarta-feira, dia 7, debate com a participação do jurista Miguel Reale Jr. e do desembargador Fabio Prieto, do TRF-3. Reale Jr. foi um dos autores do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que culminou em seu afastamento da Presidência da República em 2016. O tema será “O Poder Judiciário na atual conjuntura do Brasil”.

Novo aumento do ICMS não será fácil

Sem articulação política forte, o governador eleito Eduardo Leite (PSDB) terá dificuldades em convencer a maioria dos deputados estaduais a aprovarem a prorrogação do aumento das alíquotas do ICMS. Ainda persiste em alguns deputados um ressentimento residual da campanha eleitoral. Estarão em jogo R$ 12 bilhões de arrecadação extra em quatro anos.

Eduardo pode herdar três folhas em atraso

O agravamento da crise nas finanças do Estado poderá levar o governador José Ivo Sartori a atrasar não só a folha dos servidores do Executivo de novembro, mas ainda a folha de dezembro, e o 13° salario.

Embaixada do Brasil em Jerusalém

Jair Bolsonaro manteve a coerência e reiterou, em entrevista ao jornal israelense Hayom ontem, que pretende transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. “A embaixada foi construída muito perto do palácio presidencial… nenhuma embaixada pode ser tão perto da sede do governo. Então, pretendemos movê-la. Não há outro caminho, na minha opinião. Além disso, a Palestina precisa ser um Estado para ter o direito de ter uma embaixada”, declarou.

