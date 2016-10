Juiz Sérgio Moro intima dez delatores em ação contra o ex-presidente Lula

O juiz federal Sérgio Moro marcou os depoimentos de testemunhas na ação penal na qual é réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção na Petrobras. Deverão ser ouvidos 10 delatores, o ex-deputado Pedro Corrêa e o pecuarista José Carlos Bumlai.

A denúncia do Ministério Público Federal sustenta que Lula recebeu 3,7 milhões de reais em benefício próprio – de um valor de 87 milhões de reais de corrupção. As acusações são relativas ao recebimento de vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e ao armazenamento de bens do acervo presidencial, mantidos pela empresa Granero, de 2011 a 2016.

O magistrado marcou para 21 de novembro a oitiva de quatro delatores; dois dias estão programados os depoimentos de mais quatro delatores. No dia 25 de novembro serão três delatores, além do pecuarista José Carlos Bumlai.

Além de Lula e sua mulher, Marisa Letícia, viraram réus Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula, José Pinheiro, ex-presidente da OAS, Paulo Gordilho, ex-executivo da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS, Fábio Hori Yonamine, ex-presidente da OAS Investimentos e Roberto Ferreira, ligado à OAS.

