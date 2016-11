Juiz Sérgio Moro ouve ex-deputado e delatores em processo contra Lula

O juiz federal Sérgio Moro deve ouvir, nesta quarta-feira (23), mais quatro testemunhas de acusação no processo movido pelo MPF (Ministério Público Federal) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os depoentes da vez são o ex-deputado federal Pedro Corrêa, os ex-diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró e o ex-gerente da estatal Pedro Barusco. Todos são delatores na Operação Lava-Jato.

A audiência está marcada para as 14h, na 13ª Vara Federal de Curitiba. O processo trata da propriedade de um apartamento triplex em Guarujá, litoral paulista. O MPF diz que o imóvel foi cedido pela construtora OAS ao ex-presidente, como pagamento de propina por contratos fechados entre a empreiteira e a Petrobras. A defesa de Lula nega os fatos.

A expectativa da audiência fica por conta da postura dos advogados de defesa de Lula e do juiz Sérgio Moro, já que na primeira audiência, realizada na segunda-feira (21), houve bate-boca entre os juristas e o magistrado.

Na terça-feira (22), os advogados protocolaram uma reclamação formal contra Moro nesse processo. Eles alegam que o juiz aceitou que o MPF fizesse perguntas aos depoentes que ultrapassavam o âmbito da denúncia, enquanto, segundo eles, a defesa foi proibida de questionar assuntos que não estavam expressamente citados no processo.

Eles também protocolaram um pedido para que Moro adicione aos autos do processo a cópia de uma ação de danos morais movida pelo ex-presidente Lula contra o ex-senador Delcídio do Amaral, que foi ouvido na primeira audiência na condição de testemunha de acusação. Eles alegam que o ex-parlamentar é suspeito para falar contra Lula, pois o ex-presidente está pedindo na Justiça uma indenização no valor de R$ 1,5 milhão. Para eles, o depoimento deve ser desconsiderado. (AG)

