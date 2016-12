Juiz Sérgio Moro ouve últimas testemunhas do Ministério Público Federal contra Lula em ação do triplex

As últimas testemunhas de acusação no processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que investiga a propriedade de um triplex no Guarujá (SP) são ouvidas nesta sexta-feira (16) em duas audiências no durante a tarde.

Às 14 horas, são ouvidos José Pinheiro (ex-zelador do Conjunto Solaris) e a engenheira que supervisionou obras no triplex Rosivane Soares Cândido. Os dois são ouvidos de Santos (SP). A partir das s 15h, são ouvidos Paulo Marcelino Mello Coelho e Luiz Antônio Pazine, de Santo André (SP), sobre o transporte de bens do ex-presidente. Os depoimentos são transmitidos por videoconferência para a Justiça Federal em Curitiba.

Essas audiências também são as últimas da Operação Lava-Jato antes do recesso da Justiça Federal que começa na semana que vem. Nesta ação, Lula, a ex-primeira dama Marisa Letícia e outros seis são réus no processo em que Lula é acusado de receber R$ 3,7 milhões em vantagens indevidas – pela reserva e reforma do apartamento no Guarujá.

Até agora, 23 testemunhas arroladas pelo MPF (Ministério Público Federal) já foram ouvidas. Apenas o ex-deputado Pedro Corrêa (PP) e o ex-senador Delcídio do Amaral (ex-PT e ex-PSDB) fizeram acusações contra o ex-presidente, embora não tivessem conhecimento sobre o tríplex. Nenhum dos ouvidos atribuiu a propriedade do triplex a Lula.

As testemunhas de defesa do ex-presidente devem ser ouvidas, a partir do dia 6 de janeiro. Após essa etapa, Lula deve ser ouvido. Então, acusação e defesa fazem as alegações finais que antecedem a sentença do juiz Sérgio Moro.

Acusações contra Lula neste processo

O ex-presidente Lula foi indiciado por corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. No inquérito, Lula é apontado como recebedor de vantagens pagas pela empreiteira OAS no triplex do Guarujá.

Os laudos apontam melhorias no imóvel avaliadas em mais de R$ 777 mil, além de móveis estimados em R$ 320 mil e eletrodomésticos em R$ 19,2 mil. A PF (Polícia Federal) estima que as melhorias tenham custado mais de R$ 1,1 milhão no imóvel do Guarujá.

A ex-primeira dama Marisa Letícia foi indiciada por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para a PF, Marisa recebeu, junto a Lula, vantagens indevidas da empreiteira OAS nas reformas do triplex.

Comentários