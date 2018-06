Juiz veta R$ 203 milhões de área social para publicidade do governo

O juiz federal Renato Borelli, da 20ª Vara do Distrito Federal, suspendeu liminarmente portaria do governo Temer que transfere R$ 203 milhões da área social para custear publicidade do Planalto. A ação foi ajuizada por deputados federais do PSOL. Para os parlamentares, a portaria, assinada pelo ato Ministério do Planejamento representa “lesivo ao patrimônio”.

