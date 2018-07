Juíza colocou o ex-ministro Geddel e o ex-senador Luiz Estevão na ala de segurança máxima do Complexo da Papuda, em Brasília

O advogado de Luiz Estevão, Marcelo Bessa, classificou a transferência como “absurda”, e disse que a medida impõe ao ex-senador “um regime que é próprio apenas para presos em regime disciplinar e diferenciado”. “As condições do presídio e da cela para qual [Estevão] foi transferido são degradantes”, afirma Bessa.

A defesa de Márcio Junqueira diz que a transferência piora as condições de recolhimento do político, “que já são mais que degradantes”, e “atende ao objetivo de fragilizá-lo na busca de uma delação que já foi ofertada inúmeras vezes”.

“A decisão acaba por lhe aplicar regime de cumprimento de prisão preventiva de gravidade assemelhada ao regime disciplinar diferenciado, em clara inobservância aos regramentos do Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal”, diz o comunicado.

Busca nas celas

No dia 17 de junho passado, a Polícia Civil do Distrito Federal fez buscas nas celas onde estavam o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer, Geddel Vieira Lima. As buscas, deflagradas pela Coordenação de Combate ao Crime Organizado (Cecor) da Polícia Civil do DF e autorizadas pela Justiça, foram feitas a partir da denúncia de um preso.

Nas celas foram encontradas barras de chocolate, anotações que seriam de Geddel e pelo menos cinco pendrives – supostamente, de Luiz Estevão.

Esta não é a primeira vez que Justiça do Distrito Federal determina que o ex-senador Luiz Estevão fique isolado no Complexo da Papuda por “falta disciplinar”. Em janeiro de 2017, uma revista na cela do empresário e na cantina do bloco encontrou “diversos itens proibidos, tais como cafeteira, cápsulas de café, chocolate, massa importada, dentre outros”.