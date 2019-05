Juíza dá 15 dias para Bolsonaro pagar 10 mil reais a Maria do Rosário por causa de ofensas

Após receber a indenização, a deputada federal Maria do Rosário terá cinco dias para informar à Justiça. Depois da decisão, a deputada gaúcha Maria do Rosário publicou um vídeo nas suas redes sociais e afirmou se tratar de uma “vitória importante”. “É uma vitória do respeito, da dignidade”, declarou a petista. Ela disse ainda que doará o valor da indenização para entidades que atuam em defesa das mulheres.