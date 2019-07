Juíza perdoa dívida de homem que abriu mão da carreira para cuidar do filho com doença rara

A juíza Anne Karina Stipp Amador da Costa, perdoou a dívida de R$50 mil de um homem de que abdicou da profissão em 2001 para cuidar do filho, vítima de uma doença chamada Gangliosidose Gm1. Na época em Adolfo Guide que a família descobriu a complicação do filho Vitor, ele estava pagando prestações de R$500,00 da casa própria.

Com os gastos em hospitais e medicamentos, Adolfo teve dificuldades de realizar os pagamentos para a Caixa Econômica Federal (CEF), onde fez o financiamento em 1996. Quando a saúde do filho estava estabilizada, ele tentou retornar ao mercado de trabalho, mas sem êxito. Devido a isso, ele abriu uma oficina improvisada, no pátio da própria casa, de onde começou a tirar o sustento da família.

A doença

Vitor é a única pessoa, em todo o mundo, com Gangliosidose Gm1 que conseguiu passar dos 11 anos de vida. A doença atinge um a cada cem mil nascidos e é caracterizada pela falta de uma enzina fundamental para a reposição das células cerebrais. Não existe nenhum método de tratamento cuja eficácia seja 100% comprovada. Os principais sintomas da doença são o declínio mental e a perca de habilidades físicas.

A quitação da dívida

Sensibilizada com a história, a juíza titular da Vara do Sistema Financeiro de Habitação de Curitiba, Anne Karina, enviou um ofício para a Vara Criminal de Curitiba, solicitando uma conciliação. Ela reconheceu que se tratava de um caso excepcional: “Sentimos que ele não teria outra alternativa para quitar a dívida. Ele abriu mão da carreira profissional para cuidar do filho. Como ele também trabalha com a oficina mecânica, se perdesse o imóvel, além da moradia, perderia também sua fonte de renda”. Dessa forma, a Justiça quitou a dívida de R$ 48,5 mil de Adolfo com o banco.

A TV Escola realizou uma reportagem sobre o caso, compartilhada no Facebook. Assista!

Enquanto o Juiz Gilmar Mendes solta Todos os bandidos,uma Jovem Juíza faz isto! Publicado por Tuim Junqueira em Quarta-feira, 10 de janeiro de 2018

Deixe seu comentário: