Juízes e desembargadores do Estado do Rio de Janeiro têm direito a receber uma verba mensal de R$ 1.136,53 para pagar mensalidade escolar. Quem tem três filhos, teto máximo, embolsa R$ 3,4 mil. Se a mensalidade for menor do que o valor do auxílio, a diferença cobre matrícula, material escolar e uniforme.

