Julgamento da chapa Dilma-Temer ficará para o próximo ano

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, que também é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que o processo que analisa a cassação da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer dificilmente será julgado neste ano, devendo ficar para 2017.

Apesar de garantir que ainda não há nenhuma definição, o ministro disse que o tribunal depende do encerramento do trabalho do relator Herman Benjamim. “Ele está ouvindo as pessoas e produzindo processos. Quando houver pronunciamento de todas as partes envolvidas é que teremos condições de saber se iniciaremos o processo ainda esse ano ou apenas no ano que vem”, apontou Mendes.

Sem querer adiantar nada, o ministro ressaltou que não há nenhum indício sobre a decisão do relator. “Ainda é muito cedo para falarmos disso”, ponderou. Sobre as insinuações de que sua proximidade com o presidente Michel Temer o impediria de ser neutro, Mendes classificou-as de “coagem”. “Se fôssemos levar isso em conta, o STF não funcionaria.”

Comentários