Julgamento da raça Holandesa em Ijuí premia expositor do município

Com a participação intensa de criadores da raça Holandesa, o Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann, em Ijuí (RS), recebeu durante a 10ª Feira Nacional de Produtos Lácteos (FeniLact), concurso leiteiro e julgamento morfológico, promovidos pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando). Foram cinco dias de atividades com grande presença de produtores.

O grande campeonato em Ijuí ficou com a vaca Garzella GMZ Bombom Logan, de propriedade de Marcos Fernando Szamberlan, de Ijuí (RS). Já a reservada grande campeã foi V.B. 2471 Nazaré Meridian, do expositor Edgar Bullmann e Filhos, de Santa Rosa (RS), e a terceira colocada foi Nogueiras do Paraíso Duda 109 Dude do Vô, dos expositores Elvio Luiz Bandeira e Taiane Pettenon Bandeira, de Ajuricaba (RS). O julgamento morfológico ficou a cargo de Edson Kurtz.

Também ocorreu o concurso leiteiro durante a FeniLact. Na categoria vaca adulta, o título ficou com Astri RSR H779 T.Goldwin, de propriedade de Luiz Smaniotto, de Catuípe (RS), com 63,89 quilos de leite. E na categoria jovem, o primeiro lugar foi da vaca Astri RSR H844 Pety, também de Smaniotto, com 64,49 quilos de leite. Os vencedores, no final, levaram o tradicional Banho de Leite.

Resultado

Grande Campeã

Garzella GMZ Bombom Logan, do expositor Marcos Fernando Szamberlan, de Ijuí (RS)

Reservada Grande Campeã

V.B. 2471 Nazaré Meridian, do expositor Edgar Bullmann e Filhos, de Santa Rosa (RS)

Terceira Colocada

Nogueiras do Paraíso Duda 109 Dude do Vô, dos expositores Elvio Luiz Bandeira e Taiane Pettenon Bandeira, de Ajuricaba (RS)