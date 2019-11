Julgamento de jovens acusados de espancar até a morte adolescente na saída de uma festa em Charqueadas é adiado para o ano que vem

O júri popular de nove acusados da morte de Ronei Faleiro Jr., que começaria na manhã de segunda-feira (18) em Charqueadas, foi adiado para 2020. O adolescente, de 17 anos, foi espancado até a morte na saída de uma festa no Clube Tiradentes, no município, há quatro anos.

Além da vítima, foram agredidos pelo grupo o pai do adolescente, Ronei Wilson Faleiro, que foi buscá-lo na festa, e um casal de amigos. O crime comoveu o Estado.

As partes envolvidas no caso acordaram em dividir o processo em três lotes. O pedido de cisão foi feito pela defesa do réu Peterson Oliveira, que assumiu o caso há poucos dias. Os julgamentos ocorrerão em janeiro e abril.

Com a cisão, serão julgados em janeiro Peterson Oliveira, Vinicius Silva e Leonardo Cunha. No segundo júri, em abril, será a vez dos réus Alisson Cavalheiro, Geovani Souza e Volnei Araújo. No terceiro júri, também em abril, serão julgados Matheus Alves, Cristian Sampaio e Jhonata Hammes.

O Tribunal do Júri é presidido pela juíza Greice Moreira Pinz, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Charqueadas.