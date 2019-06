Julgamento de três acusados de matar idosa em 2008 começa hoje

Começou na manhã desta quinta-feira (6) o julgamento dos acusados de matar Ilza Lima Duarte, de 77 anos, em 2008. Os réus Paulo Giovani Lemos da Silva, Pablo Miguel Scher e Andreia da Rosa foram denunciados por homicídio qualificado e fraude processual.

De acordo com a promotoria de Justiça, Ilza foi morta por estrangulamento. Os acusados simularam que a idosa havia morrido de forma natural durante o café da amanhã. Ela morava em um apartamento no Centro Histórico de Porto Alegre. A polícia havia registrado a morte como natural, porém o laudo da necropsia constatou a morte como violenta.

No testamento, Ilza deixou cinco imoveis para um casal de vizinhos, Maria Fernanda Correa Homrich e Roberto Petry Homrich, os dois também foram acusados e deverão ir a júri. Ainda é preciso um julgamento de recurso da defesa no Superior Tribunal Federal (STF). Segundo a investigação, o casal teria pago Pablo Miguel e Paulo, que era porteiro do edifício onde Ilza morava, para que matassem a idosa.

Em 2008, Pablo Miguel confessou ser um dos autores do crime e revelou quem também havia participado da elaboração e execução do assassinato. Sua esposa, Andreia, foi quem lavou as roupas da vitima que estavam sujas de sangue. Ela também havia limpado o apartamento após o crime.

Os acusados alteraram a cena do crime colocando Ilza na cama e simulando que ela estivesse tomando café. Colocaram um pedaço de pão em sua mão e café do lado.