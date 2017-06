Julgamento mostra qualidade da genética Angus em Avaré (SP)

Animais Angus de oito expositores diferentes de São Paulo e Minas Gerais irão mostrar o melhor da genética da raça durante a Exposição Angus de Avaré, que ocorre nesta sexta-feira (23/6), às 9h, em Avaré (SP). O julgamento levará à pista 46 exemplares de argola, sendo 32 fêmeas e 14 machos. O evento, que é promovido pela Associação Brasileira de Angus em parceira com o Núcleo Angus de São Paulo, será realizado no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel. A admissão dos animais será feita na quinta-feira (22/6), a partir das 9h.

“O número de animais inscritos foi uma surpresa. Nós estamos retomando a participação da Associação na exposição, vai ser uma oportunidade de voltar à Avaré”, ressalta a gerente administrativa da Associação Brasileira de Angus, Katiulci Santos, lembrando que a pontuação do julgamento será utilizada no ranking nacional. Os animais serão avaliados pelo jurado Roberto Vilhena.

A programação da Angus na exposição continuará com o Leilão Avaré Angus Show no dia 23/6, a partir das 20h. O remate, que possui chancela da Associação e é promovido pelo Núcleo Angus São Paulo, irá ofertar 30 lotes, totalizando 62 animais. Serão 27 lotes de fêmeas PO, de 1 a 10 anos, com 59 exemplares, e três lotes de machos PO, de 2 a 5 anos, com três animais para venda. O catálogo com os animais que serão comercializados está disponível para análise dos interessados por meio do link: http://www.connectleiloes.com.br/leilao/96/leilao-avare-angus-show. O evento será transmitido pelo canal Terraviva e pelo portal MF Rural (www.mfrural.com.br).

A Exposição Avaré 2017 é realizada de 15 a 25 de junho.

