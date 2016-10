Julia Lemmertz fala sobre vídeo de Alexandre Borges: “Não vou me preocupar”

A atriz Julia Lemmertz falou pela primeira vez sobre o vídeo íntimo de Alexandre Borges, que vazou na internet. Ela garantiu que não liga para o que as pessoas pensam sobre o assunto.

“Na época do divórcio, eu não me preocupei com o que os outros iam pensar, não é agora que vou me preocupar”, disse. Eles têm um filho, Miguel, de 16 anos e ainda continuam amigos.

Julia afirmou também que está acostumada com a exposição, mas não tem o hábito de dar entrevistas. “Quanto mais quietinha você ficar, melhor. Minha vida não é interessante”, ressaltou. “Minha vida melhorou muito. Hoje em dia neguinho fala qualquer coisa, barbaridades, porque o anonimato faz com que você se sinta forte para esculachar o outro. Aí fico querendo responder… Não vou entrar nessa”, garantiu.

“E só falo se for sobre algo que precisa ser divulgado.” (AD)

