Juliana Paes compartilha detalhes da festa de aniversário surpresa

Juliana Paes compartilhou com os seguidores a comemoração de seu aniversário de 40 anos, que aconteceu na noite de terça-feira (26). A postagem no Instagram contou com uma série de fotos em que a atriz aparece do lado de convidados ilustres, como Marina Ruy Barbosa, Deborah Secco, Flávia Alessandra e o casal Luciano Huck e Angélica.

Na legenda das fotos, Juliana agradeceu a surpresa que recebeu: “E não é que eu ganhei uma festa? […] Eu fico chocada como essa gente louca que me cerca, consegue produzir essas surpresas tão rápido, tão lindo, tão cheio de mimo e amor! […] Foi a noite mais especial da minha vida!”.

