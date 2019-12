Celebridades Juliana Paes e Antônio Fagundes conquistam melhor atuação em novela

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Atores foram destaque em premiação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A boleira Maria da Paz trouxe mais que um final feliz para “A Dona do Pedaço”, novela das nove da TV Globo. O folhetim ganhou o Prêmio F5 2019 como melhor novela do ano e sua intérprete, Juliana Paes, venceu como melhor atriz de novela. Já Glamour Garcia venceu na categoria atriz revelação por sua personagem Britney.

O prêmio de melhor ator foi para o veterano Antônio Fagundes, de “Bom Sucesso”, atual novela das sete da emissora. Na categoria ator e atriz mirim, quem venceu foi Gabriella Saraivah, a Inês de “Éramos Seis”, a trama das seis.

Juliana Paes angariou 40% dos votos e tirou do páreo a colegas de trama Paolla Oliveira, a Vivi Guedes, que ficou com 25%. A lista de candidatas incluia também Grazi Massafera, a Paloma de “Bom Sucesso” (24%); Cláudia Raia, a Lidiane de “Verão 90” (7%); e Ana Cecília Costa, a Missade de “Órfãos da Terra” (4%).

Antônio Fagundes, o Alberto de “Bom Sucesso”, teve 54% dos votos. Ele também disputava o prêmio com um colega de trama, o Armando Babaioff, que interpreta seu genro ganancioso Diogo (12%), além de Herson Capri (Sheik Aziz), em “Órfãos da Terra” (6%), Jesuíta Barbosa (Jerônimo), em “Verão 90” (20%), e Antonio Calloni (Júlio), em “Éramos Seis” (8%)

Entre os folhetins, “A Dona do Pedaço” ficou com 38% dos votos. Venceu assim “As Aventuras de Poliana”, do SBT (27%), “Bom Sucesso” (19%), “Espelho da Vida”, da Globo (7%), e “Verão 90” (9%).

