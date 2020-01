Celebridades Juliana Paes posa plena de maiô cavado: “As novinhas que lutem”

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Sorridente, atriz ganha elogios de famosos Foto: Reprodução/Instagram Sorridente, atriz ganha elogios de famosos (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Que tiro! Juliana Paes compartilhou em seu Instagram uma série de fotos em que aparece pleníssima com um maiô muito cavado e decotado, exibindo a boa forma, o bronze impecável e a cabeleira e, de quebra, abalando as estruturadas da internet. “As novinhas que lutem”, atiçou a atriz neste domingo (12).

Juliana, que está longe das novelas desde o fim da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, no qual vivia a sofrida Maria da Paz, está viajando com o marido, o empresário Eduardo Baptista, e os dois filhos, Pedro, de 8 anos, e Antônio, de 6. A primeira parada da família foi nos Estados Unidos.

As fotos poderosas renderam elogios de famosos como Bruna Hamú. “Que isso, Brasil”, brincou a atriz. “Minha Nossa Senhora”, disse o promoter David Brazil. “Amei a legenda”, avisou o fotógrafo Sergio Baia, responsável pelas imagens.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário