Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Juliana Paes está se despedindo das férias em Miami em grande estilo. A atriz compartilhou alguns cliques da viagem em seu Instagram e exibiu boa forma em um biquíni fio-dental cor de rosa e uma viseira azul.

“Tchau Miami, sua linda!!!”, disse ela, mostrando carinho pelo lugar. Além das fotos em que aparece sozinha, ela também mostrou um momento com o marido. Dudu Baptista aparece erguendo Juliana do chão com um abraço enquanto os dois se olham em clima de romance.

Após o fim de “A Dona do Pedaço”, novela da TV Globo em que a atriz fez sucesso com os bolos de Maria da Paz, ela curtiu um período merecido de férias ao lado do marido e dos filhos, Pedro e Antonio.

