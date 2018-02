Juninho Pernambucano é ameaçado de morte e não comenta decisão da Taça Guanabara

O ex-jogador Juninho Pernambucano enfrentou, neste fim de semana, xingamentos e ameaças de morte, principalmente com injúrias xenofóbicas. Por conta disso, o ídolo do Vasco se recusou a participar da transmissão de Flamengo x Boavista, pela final da Taça Guanabara.

Em seu Twitter, o ex-meia apontou algumas das ofensas que recebeu e revelou que está fora da partida deste domingo (18), onde seria comentarista. A principal motivação para os xingamentos foi a retaliação de Juninho à provocação de Vincius Jr contra o Botafogo.

“Lixo humano, vou te matar, tu é Paraíba, filho da p…, viado, vai chupar uma r… Foram só as pequenas coisas escritas pela torcida da massa para mim, do povo? As ameaças serão levadas à delegacia segunda. Não farei o jogo amanhã (domingo), pedi para não fazer. Onde estamos?”

Na ocasião, Juninho afirmou não ter gostado do ‘chororô’ da joia rubro-negra e criticou a postura do jogador. Algum tempo depois, torcedores do Flamengo relembraram momentos em que o pernambucano também provocou o clube, fazendo sinais clássicos de uma organizada cruzmaltina.

