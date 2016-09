Júnior & Cézar se apresentam domingo no Rosario Resto Lounge

Há quatro anos na estrada, a dupla sertaneja Júnior & Cézar é a atração especial do projeto “Sertanejo Lounge”, que acontece todos os domingos, no Rosario Resto Lounge, em Porto Alegre.

Os músicos, que são residentes de famosas casas noturnas do ramo, como a Villa Mix, em São Paulo, Brunn Club, de Sorocaba, e, a partir de outubro, da Wood’s, de Goiânia, já se apresentaram no Rodeio de Barretos e em shows de grandes nomes do sertanejo, como Jorge & Mateus. No dia 15 de outubro, farão a abertura para Lucas Lucco, na cidade gaúcha de Nova Bassano.

Quem for ao Rosario no domingo vai poder apreciar um repertório com os hits sertanejos do momento e também composições próprias da dupla. O DJ Edgar Branco ficará no comando das pick ups.

O Rosario Resto Lounge está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h.

Ingressos no Domingo:

Das 19h às 20h = R$ 30 M e Isento F

Das 20h às 21h = R$ 30 M / R$ 20 F

Das 21h às 23h = R$ 50 M / R$ 25 F

Das 23h em diante = R$ 60 M / R$ 25 F

